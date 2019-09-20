برشلونة يحذر العالم بعد عودة ميسي

ماجد محمد(صدى):

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الملاعب غدًا السبت، حيث سيشارك مع برشلونة في مباراته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويخوض النادي الكتالوني، مباراة امام غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث سيشهد اللقاء عودة ميسي بعد غياب عن الملاعب لـ115 يوماً بسبب الإصابة.

وكان ميسي قد دخل في الشوط الثاني من المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع مضيفه بروسيا دورتموند الألماني دون أهداف في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة عن عودة ميسي إلى الفريق: «ميسي عاد، وهذا يعني أمراً وحيداً فقط.. حذارِ أيها العالم!».

وشارك ميسي في التمارين الجماعية الأحد الماضي، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي.