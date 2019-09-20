شاهد.. بدر الشمري يُهين بدور البراهيم بسبب حجابها: لا تتفلسفين

أميرة خالد(صدى):

فتح بدر الشمري أحد مشاهير السوشيال ميديا، النار على الفاشينستا بدور البراهيم؛ بسبب حجابها غير المحتشم.

ونشر ” الشمري ” فيديو له عبر ” سناب شات ” يعبر فيه عن استيائه من شكل الحجاب غير الملتزم الذي ترتديه بدور البراهيم مؤكدًا أنها تسىء للحجاب الإسلامي.

وقال الشمري: “ يا تكوني محجبة ولا تتفلسفين وتقولين أنا أفضل من غير والله غيري متبرج وأنا متسترة.. لا أنتي بتصرفاتك تشوهي صورة الحجاب مثل واحدة طلعتلى من كم يوم حاطة قطعة خام على رأسها صغيرة ونصف تفاصيل جسمها تبينها .. وش الإحتشام اللى تتكلمون عنه “.

وأشار متداولوا الفيديو أن بدر الشمري يقصد بحديثه الفاشينستا بدور البراهيم بعد ظهور الأخيرة وهي تغطي جزء من شعرها وبملابس متحررة.