زيدان يُكلف الريال 80 مليون يورو لإقالته !

نواف السالم(صدى):

يفكر ريال مدريد الأن في حسم مصير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عقب خسارته المدوية أمام باريس سان جيرمان في مستهل دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مستقبل زيدان غير مضمون في ريال مدريد؛ حيث تنتشر الأنباء الأن حول أسماء قد تٌخلف المدرب الفرنسي في الريال.

وقالت صحيفة سبورت إن قرار إقالة المدرب الفرنسي يكلف إدارة ريال مدريد 80 مليون يورو شاملة الضرائب.

ووقع زيدان بعد عودته عقدًا لمدة 3 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون يورو كراتب سنوي وفي حال إقالته فالفريق مضطر لدفع كل رواتب العقد البالغة 39 مليون يورو بالإضافة للضرائب على المبلغ والتي سترفع القيمة الإجمالية إلى 80 مليون يورو.