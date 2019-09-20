انطلاق الجيل التالي من مرسيدس AMG GT بنظام دفع كلي في 2021

برلين(صدى):

أعلنت مرسيدس AMG أنه سيتم إطلاق GT Black Series المعاد تصميمها في عام 2021 وتتميز بمحرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.0 لتر مع تقنية هجينة خفيفة، ولا يعرف سوى القليل عن هذه التقنية، ولكن من الواضح أنها ستحتوي على مولد بدء تشغيل EQ Boost مماثل لتلك المستخدمة في طرازات AMG 53.

وقالت مصادر أن المحرك سيكون قادراً على توفير أداء إضافي، وبالاقتران مع محرك V8 المطور، يمكن أن تحصل الإصدارات الأعلى من GT على قوة أكبر من 650 حصان، كما ستوفر مجموعة نقل الحركة المزيد من عزم الدوران، حيث يمكن للجيل التالي من GT R إنتاج ما يصل إلى 949 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي زيادة هائلة عن الموديل الحالي البالغ 700 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ومن المتوقع أن يكون الجيل التالي من GT أخف من الطراز الحالي، حيث سيعتمد هيكلاً جديداً من الألمنيوم يستخدم المزيد من مكونات الألمنيوم المصبوب، وسيكون أكثر قوة من الهيكل الحالي.

وفي حين أن الجيل التالي من سيارات GT سيصبح كهربائياً، إلا أنه يبدو أنه تم استبعاد إنتاج إصدار هجيب بالقابس، ووفقاً لأحد المصادر الذي تحدث إلى اوتوكار، فإن الطراز الهجين بالقابس سيحتاج إلى بطارية 12 كيلوواط على الأقل حتى يكون لديه نطاق مقبول للقيادة الكهربائية فقط، وليس هناك ببساطة مساحة كافية لتثبيت بطارية كبيرة الحجم.