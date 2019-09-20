شيماء علي تعلن عن إصابتها بمرض يتسبب في عصبيتها (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

قالت الفنانة شيماء علي إنها تعاني من نقص في فيتامين D مما تسبب مؤخرًا في عدم استقرار حالتها المزاجية وشعورها بالعصبية طوال الوقت.

ولفتت ” علي ” إلى أنها تعاني من الأساس من نقص فيتامين D، لهذا فهي تشك بشكل كبير أن هذا النقص مازالت تعاني منه حتى الآن، لهذا أصبحت عصبية مؤخراً، معلنة ندمها عن توقفها عن أخذ الدواء بلا داعي.

وأضافت شيماء علي أن علاج نقص فيتامين D كان تناول قرص من الدواء أسبوعياً، إلا أنها توقفت عن أخذه مؤكدة أن عليها مراجعة الطبيب من جديد وإجراء الفحوص اللازمة، لأنها أصبحت تفقد أعصابها سريعاً مؤخراً.