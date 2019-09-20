الكشف عن نيسان تشوق لتيتان 2020 بتحديثات منتصف العمر

طوكيو(صدى):

أعلنت نيسان عن الظهور الأول لسيارة تيتان 2020 بتحديثات منتصف العمر في 26 سبتمبر المقبل في معرض ولاية تكساس ، مؤكده أن الموديل سوف يتميز بتصميم جريء، وسيتم إطلاقه مطلع العام المقبل، وأكدت نيسان أيضاً أن تيتان 2020 PRO-4X ستحمل شارة فريدة من نوعها ذات لمسات حمراء كالحمم البركانية.

وحصلت الشاحنة الرياضية على شبك أمامي منقح تحيط بها المصابيح الأمامية الجديدة، وهذه الأخيرة لديها أضواء LED تعمل أثناء النهار مع تصميم على شكل حرف C، كما يوجد أيضاً مصدات أعيد تصميمها بخطوط أكثر وضوحاً ومصابيح ضباب جديدة وخطافات سحب أكثر وضوحاً.

بالوصول إلى المقصورة، ستستمر التغييرات لأن تيتان 2020 ستحتوي على شاشة عدادات جديدة تتميز بالأرقام المنقحة وشاشات رقمية أكبر، وكونسول وسطي جديد، وشاشة نظام ترفيهي أكبر وأكثر حداثة، بالإضافة إلى لوحة أزرار محدثة، كما حصلت على فتحات تكييف الهواء وتقليمات منقحة.

وواحدة من أكبر التغييرات ستكون التخلص من محرك توربو ديزل Cummins V8 الاختياري سعة 5.0 لتر في تيتان XD، والذي يولد قوة 310 حصان و752 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يمكن الشاحنة من سحب ما يصل إلى 5,820 كجم.