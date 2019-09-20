بالأسماء.. تعيين 517 إدارية في وزارة التعليم

نايف السالم(صدى):

قرّر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، تعيين 517 إدارية، على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة ومنحهن راتب الدرجة الأولى.

وتضمن القرار أن يصرف للمذكورات راتب شهر بدل تعيين ما لم يكن لهن سابق خدمة في الدولة، ويعتبرن تحت التجربة لمدة سنة ويعاملن وفقًا للمادة (45) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

واشترط لتمكينهن من المباشرة، الآتي:

1- التأكد من الوثيقة الأصلية للمؤهل واستكمال مسوغات التعيين.

2- تعبئة نموذج طلب التوظيف 101/ب.

3- إقرار بعدم وجود أسبقية خدمة وصورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

4- صورة من المؤهل العلمي.

5- تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد بأنها لائقة صحيًا للعمل مع التأكد من مطابقة البيانات والصور علی الأساس وفي حال وجود خلافه إبلاغ الوزارة بذلك.

6- إلزام المعينة بتوقيع إقرار خطي منها بأنها لا تشغل وظيفة حكومية أو سبق لها العمل بوظيفة حكومية وفي حال اتضح خلاف ذلك للوزارة الحق في إلغاء قرار تعيينها.

واشتمل القرار على إلغاء تعيين من لم تباشر منهن وفقًا للمادة (40) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وتسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة المدنية (توثيق) ويشتمل على نموذج 101/ب، وإقرار بالخدمات السابقة وكشف اللياقة الصحية والدرجة العلمية والهوية الوطنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ مباشرتها، بجانب إلحاق المعينات ببرنامج تدريبي في إدارة التعليم التي يتم تعيينهن بها بعد التنسيق مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بالوزارة.

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