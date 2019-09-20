حكم أكل العامل من طعام المحل الذي يعمل به(فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم أكل العامل في محل تجاري من طعام ذلك المحل دون أخذ إذن من صاحبه.

وفي هذا الصدد قال ” الشثري ” خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»- إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ»، لذا لا بد من إذن صاحب العمل لكي يأخذ الإنسان أو يأكل من مال ذلك المحل.

ولفت إلى أن الإذن يكون على نوعين، إما إذن لفظي، مثل أن يقول الشخص: كلوا من الشيء الفلاني، أما النوع الثاني فهو إذن عرفي، وهو ما تعارف عليه الناس، ومن أمثلته أن يدخلك في مجلسه ويقول لك « الطعام بين يديك » ، فهذا في عرف الناس أنه إذن بتناول ذلك الطعام.

وأكد على أنه لا يحق للعامل في المحل التجاري الأكل من البضائع الموجودة في هذا المحل، إلا بإذن من صاحب المحل، سواء كان الإذن لفظيًّا أو عرفيًّا.