بالفيديو.. ” أبو شايع ” سبعيني سكن الصحراء وتعلق قلبه بفتاة يهودية

نايف السالم(صدى):

وثقت قناة ” إم بي سي ” في تقرير إعلامي ، قصة المواطن ” عبدالله هادي محمد أبو شايع ” السبعيني الذي سكن الصحراء وتعلق قلبه بفتاة يهودية . وقال أبوشايع في الفيديو ، أنا من مواليد 1362 ونعيش في أمن وأستقرار بأمر الله في ظل دولتنا الررشيدة آل سعود .

وتذكر أبوشايع ذكرياته القديمة ، وخاصة حياته العسكرية عندما كان عسكريا في الجيش السعودي ، قائلاً ، عندما انتقلت للبوليس الحربي كنت مشتاق لمشاركة زملائي في التدريبات العسكرية ، والتعلم على السلام .

واشتهر أبوشايع بين الأهالي في منطقته بحالة الفرح والسرور بالرقص الشرقي ، فيما صرح عن قصة حب بينه وبين فتاة يهودية تعلق قلبه بها ، ولكن حالت الظروف دون ارتباطهما ، قائلاً ، كل قلب أخضر يشتاق ، وكنا نعشق الوجوه الحسنة والأحترام ، وفي يوم تعرفت على فتاة من يهود اليمن .