مواصفات تويوتا جرانفيا 2020 الميني فان الجديدة

طوكيو(صدى):

كشفت شركة تويوتا عن المواصفات الرسمية لسيارة جرانفيا في أستراليا، حيث سيتم إطلاقها في 14 أكتوبر، وسيتم إتاحة الميني فان ذات الست مقاعد بأربعة مستويات، حيث يبدأ الإصدار الأساسي من 43,085 دولار (161,500 ريال)، في حين أن طراز الثمان مقاعد الأكثر تكلفة سيصل سعره إلى 44,453 دولار (166,700 ريال) في حين تتكلف جرانفيا VX ذات المواصفات الأفضل والتي تتسع لستة أو ثمانية مقاعد 51,293 دولار (192,300 ريال).

وتتميز مقصورة الركاب الخلفية بأربعة كراسي منفصلة، أو مقعد إضافي في كل صف ما يجعلها تتسع لـ 8 مقاعد، واذا اخترت طراز VX ، ستحصل على أبواب خلفية كهربائية، ويتميز المستوى الأعلى أيضاً بأحدث نظام للوسائط المتعددة يدعم كل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما تتميز بتنجيد مبطن بالجلد، ونظام صوت بايونير بـ 12 مكبر صوت، وشاشة رؤية بانورامية، ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية، كما تأتي بنظام التنبيه قبل الاصطدام مع كشف المشاة وراكبي الدراجات أثناء النهار والليل وقارئ لافتات الطرق والتحكم في السرعة النشط بشكل قياسي.

ولم يتم تفصيل تشكيلة المحرك بعد، لكن جرانفيا تعتمد على محرك HiAce، وتأتي الأخيرة بمحرك بنزين أو محركين ديزل، واعتماداً على الطراز، يمكنكم الحصول على محرك سعة 2.8 لتر، مما ينتج قوة 174 حصان، ويقترن إما بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، والتي تتصل بمحرك بقوة 161 حصان أيضاً، في حين يتوفر محرك بنزين سعة 3.5 لتر يولد قوة 277 حصان ومقترن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.