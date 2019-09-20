سجن لاعب إنجليزي اعتدى على صديقته بقضيب حديدي

ماجد محمد(صدى):

قضت محكمة بريطانية، بالسجن 3 سنوات و4 أشهر على لاعب نادي إنجليزي لكرة القدم يُدعى يس تومبسون، بعد اعتدائه على صديقته السابقة.

وكان اللاعب الذي يلعب في فريق الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة لكرة القدم، قد اعتدى على صديقته خلال ثلاثة أيام بضربها بقضيب معدني، وأجبرها على تناول الطلاء، وقام بخدش ظهرها بالزجاج.

وقالت دانيال صديقة اللاعب: «ضربني بقضيب حديدي وكسر فكي، وكسر مرآة فوق رأسي. أجبرني على لعق الطلاء من الأرض، ثم كسر مرآة أخرى فوق رأسي. عندما رفع المرآة الثانية، اعتقدت أنني سأموت، وصرخت لكي يتوقف».

وأضافت:«ضربني بقضيب معدني بقوة، خمس مرات. ثم وضعني أمام خيارين، إما أن أتلقى 5 ضربات أخرى، أو أحلق شعري. كان ذلك تحذيرا قاسيا. كنت خائفة من فقدان الشعر، لذلك وافقت».