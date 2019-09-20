مختص يشدد على ضرورة إزالة جير الأسنان بشكل دوري

أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي في تركيبات وزراعة الأسنان، عن بعض المشاكل التي تنتج نتيجة تراكم الطبقة الجيرية على الأسنان.

وأوضح أن المشاكل تتمثل في: التهابات في اللثة، الشعور بحساسية الأسنان، خاصة عند تناول المشروبات الباردة، الشعور بآلام في الأسنان الأمامية، يتنقل التهاب اللثة إلى عظم الفك، يسبب شقوق بين السنة واللثة، ما يسمي بجيب في اللثة، ويتكون فيها بقايا الطعام، تآكل في العظام المثبتة للأسنان.

وشدد على ضرورة إزالة جير الأسنان بشكل دوري، إذ يجب على بعض الأشخاص الذين يعانون من وجود خطوط بنية وصفراء على أسنانهم، إزالة الرواسب الجيرية أولًا، ثم القيام بتلميع الأسنان، لإزالة الألوان التي تظهر على السطح الخارجي للأسنان.

وعن تبييض الأسنان، قال الأخصائي إن عملية تبييض الأسنان تجميلية وليست علاجية، مشيرًا إلى انها تعمل على تغيير لون الأسنان من الأصفر إلى الأبيض، أي تفتيح لون الأسنان عن درجة اللون الأصلية إلى درجات أفتح.