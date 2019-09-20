أحد سكان بقيق يكشف تفاصيل ليلة الهجوم الإرهابي

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن عبدالرحمن البوعلي، أحد سكان حي الأندلس في بقيق، ملابسات وتفاصيل ليلة الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو.

وقال عبدالرحمن، إنه كان متوجهًا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر صباح السبت الماضي، لكنه شاهد لهيباً من معمل الغاز على بعد نحو 1.5 كيلومتر.

وأضاف : « الاطمئنان كان يطغى على سكان الحي نظرا للثقة الكبيرة في الأمن الصناعي بشركة أرامكو السعودية وقدرتهم على مواجهة حالات الطوارئ. أغلب سكان بقيق من موظفي أرامكو ويعلمون مدى احترافية فرقة الطوارئ في شركة النفط الكبرى ».

وأشار إلى أن إخماد الحريق استغرق نحو 6 ساعات، ولم يؤثر أبداً على الأحياء المجاورة بعد التعامل السريع وإغلاق مكامن الخطورة من امتداد حريق المعمل إلى المعامل المجاورة، وفقًا لـ العربية نت.