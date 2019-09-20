بالفيديو.. إلهام الفضالة تتحدث عن زواج ابنتها الصغرى بعد تغييرها الحفاض

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مقطع فيديو لابنتها الصغرى نور وهي تقوم بتغيير حفاض ابنة شقيقتها منى العتيبي.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن ابنيتها فجر ونور تهتمان بالطفلة كثيراً، معربة عن فخرها بكونها «أم البنات»، فيما أشادت بابنتها الصغرى، مؤكدة أنها ستصبح أماً ممتازة مع مرتبة الشرف.

وقالت لابنتها ممازحة: «لا تنفسين عندي، تنفسي في بيت راجلك».

يشار إلى إلهام الفضالة أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع فيديو كشفت من خلاله خضوعها لعملية تجميل جديدة.