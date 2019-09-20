بالفيديو.. ميلانيا ترامب تنسق حديقة ورود البيت الأبيض لاستقبال رئيس وزراء أستراليا

واشنطن(صدى):

نظمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ، حديقة الورود في البيت الأبيض ، ووضعت لمساتها الفنية واختارت بعناية الديكور المناسب لعشاء رئيس وزراء أستراليا منذ عام 2006 سكوت موريسون، وزوجته جيني مساء اليوم الجمعة.

وكشفت صحف أمريكية ، أن حديقة الورود في البيت الأبيض تستقبل مساء اليوم حفل العشاء الرسمي الثاني لدونالد وميلانيا ترامب منذ دخولهما إلى البيت الأبيض في العام 2017.

وأضافت الصحف أن مكتب ميلانيا ترامب أصدر بياناً حول التجهيزات قال فيه أن الألوان التي تم اختيارها لهذا الحدث هي الأخضر والذهبي وهي الألوان الوطنية الأسترالية كما تحدثت عن التفاصيل الأساسية، ولائحة الطعام والحلوى المقرر تقديمها، إلا أنها تحتفظ بقائمة الضيوف المدعوين إلى العشاء والتفاصيل المتعلقة بإطلالتها.