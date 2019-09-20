أحمد الفيشاوي يثير حيرة الجمهور بقبلة زوجته وانهياره أمام صورة والده

القاهرة(صدى):

ما زال الفنان أحمد الفيشاوي يثير الجدل في كل مناسبة تجمع الفنانين، إذ يحرص دائماً على إظهار حبه لزوجته، مما يجعله يقبلها أمام الكاميرات في كل مناسبة.

وأعاد الفيشاوي الصغير ما فعله في الدورة الثانية لمهرجان الجونة في العام الماضي، فحرص على تقبيل زوجته أمام عدسات الكاميرات بحفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة التي تقام حالياً.

وعلى جانب آخر أنهار أحمد الفيشاوي ولم يتمالك نفسه وانهمر بالبكاء عند عرض صورة والده في مقطع فيديو يرثى فيه المهرجان عددا من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا هذه العام وكان من بينهم الفنان فاروق الفيشاوى.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.