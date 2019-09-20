بالفيديو.. لحظات استهداف التحالف لأهداف حوثية بالحديدة
واصل التحالف العربي لدعم الشرعية، تتبع أهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تم تنفيذ غارات مكثفة على الحديدة اليوم الجمعة، إذ أظهر مقطع فيديو لحظات الاستهداف لأهداف المليشيا الحوثية.
كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
تحالف دعم الشرعية يواصل تتبع أهداف الميليشيات الحوثية pic.twitter.com/1SpAVcfKBI
— العربية (@AlArabiya) September 20, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82750 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ,,
,, الله يقويكم ويسدد رميكم وينصركم على عدوكم .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3785 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويكم ويسدد رميكم