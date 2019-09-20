بالفيديو.. لحظات استهداف التحالف لأهداف حوثية بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

واصل التحالف العربي لدعم الشرعية، تتبع أهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تم تنفيذ غارات مكثفة على الحديدة اليوم الجمعة، إذ أظهر مقطع فيديو لحظات الاستهداف لأهداف المليشيا الحوثية.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.