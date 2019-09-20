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بالفيديو.. شجار بين سيدتين بسبب الطعام في حفل زفاف أندونيسي

بالفيديو.. شجار بين سيدتين بسبب الطعام في حفل زفاف أندونيسي
جاكرتا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد وقوع شجار بالأيدي بين سيدتين في حفل زفاف بإندونيسيا بسبب طبق ” ريندانج ” .

وأظهر الفيديو حصول إحدى السيدتين على كمية كبيرة من الريندانج ما أغضب السيدة الأخرى التي قالت لها ” عار عليك هل هذا طعامك وحدك أم تستعدين لإطعام قرية كاملة ” فأجابتها السيدة ” ما هو شأنك . أفعل ما يحلو لي ” ، فتطور النقاش للصفع والدفع بينهما فيما حاول الموجودين فض الشجار الذي تسبب في حالة فوضى داخل الفرح .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82747 ] نشر منذ 5 دقائق

الصلح خير والأكل واجد ..

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