بالفيديو.. شجار بين سيدتين بسبب الطعام في حفل زفاف أندونيسي

جاكرتا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد وقوع شجار بالأيدي بين سيدتين في حفل زفاف بإندونيسيا بسبب طبق ” ريندانج ” .

وأظهر الفيديو حصول إحدى السيدتين على كمية كبيرة من الريندانج ما أغضب السيدة الأخرى التي قالت لها ” عار عليك هل هذا طعامك وحدك أم تستعدين لإطعام قرية كاملة ” فأجابتها السيدة ” ما هو شأنك . أفعل ما يحلو لي ” ، فتطور النقاش للصفع والدفع بينهما فيما حاول الموجودين فض الشجار الذي تسبب في حالة فوضى داخل الفرح .