لاعبو الريال يتوقعون حسم مصير زيدان خلال أسبوعين

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير تلفزيونية إسبانية إلى أن اللاعبين في ريال مدريد يتوقعون حسم مصير المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان خلال أسبوعين.

ويأتي ذلك عقب الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان.

ويوجد إمكانية إقالة المدير الفني الفرنسي في حال تراجع النتائج خلال الفترة المقبلة التي تبدأ بمواجهة إشبيلية بقيادة جولن لوبتيغي المدير الفني السابق للنادي الملكي.

واستهل بطل أوروبا 13 مرة مشواره في دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية 0/3 أمام مستضيفه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي.

وكان ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب الطرف الأسوأ، خاصة في خط الوسط وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في إستاد بارك دي برانس.