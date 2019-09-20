بعد هجوم أرامكو.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب

وكالات(صدى):

ينظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في عدد من الخيارات العسكرية ضد إيران والتي يقدمها البنتاجون ردًا على الهجوم على شركة أرامكو.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس : إن العسكريين سيعرضون، من بين هذه الخيارات، على ترامب قائمة لأهداف الغارات الجوية الأمريكية المحتملة داخل إيران، لكن مع التحذير من أن اللجوء إلى هذا السيناريو قد يؤدي إلى حرب شاملة.

كما رجحت صحيفة ” نيويورك تايمز ” أن تلك القائمة ستضم منشآت نفطية إيرانية، وكذلك مواقع تابعة لـ الحرس الثوري، ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى تأكيده أن الخيارات المطروحة ستتطلب على ما يبدو من البنتاغون إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.

وذكرت ” أسوشيتد برس ” أن خيارات الرد الأمريكية على هجوم أرامكو تضم إجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية، وتتراوح سيناريوهات الرد العسكري من شن غارات جوية حتى تنفيذ عمليات سيبرانية سرية.

وبين الخطوات العسكرية الأكثر ترجيحا، قد تقدم واشنطن دعما عسكريا إضافيا إلى السعودية لمساعدتها في حماية حدودها الشمالية، إذ أفادت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، بما فيها سي إن إن و وول ستريت جورنال ” و ” أسوشيتد برس ” ، بأن واشنطن قد تنشر مزيدا من منظومات باتريوت للدفاع الجوي في المملكة.