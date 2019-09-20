كلوب يعلن عودة نابي كيتا للملاعب

ماجد محمد(صدى):

زف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول نبأ عودة الغيني نابي كيتا للملاعب، وانضمامه إلى تشكيلة الفريق التي ستواجه تشيلسي يوم الأحد المقبل في ستامفورد بريدج ، قائلاً في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة ، عاد نابي كيتا للتدريب مع الفريق، اليوم هو المرة الأولى له مع الفريق .

وكان غاب لاعب خط الوسط الغيني منذ إصابته بشد عضلي خلال جلسة تدريبية في إسطنبول قبل يوم من نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي أيضًا الشهر الماضي.

وجاءت هذه الإصابة بعد خضوع اللاعب للفحص في نهاية الموسم الماضي وقبل أن يصاب بألم في الفخذ في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في مايو الماضي.

واجبرته هذه الإصابة عن الغياب عن نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبير في مدريد، لكنه عاد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في مصر، لكن تجددت إصابته خلالها مرة أخرى ، فيما ظهر كيتا هذا الموسم بشكل مشجع في مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، وجلس على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى أمام نورويتش سيتي قبل أن يتعرض للإصابة مرة أخرى.