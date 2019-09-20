“صدى” في محافظة طريف قالوا عن اليوم الوطني

فاطمة الرويلي(صدى):

كثيرة هي الأيام التي نعيش فيها مناسبات سعيدة وافراح مجيدة، ولكن يوم 23 /9 مختلف فهو يوم الوطن لا حديث الا حديث الوطن يعني لنا الكثير تاريخ احداث امجاد فماذا يعني لك اليوم الوطني ؟

سؤال نقلته “صدى” على بعض منسوبي الجهات الحكومية والمواطنين في شوارع محافظة طريف للتعبير عن خصوصية هذا اليوم، في البداية تحدث محافظ محافظة طريف الأستاذ/ بدر الصقر لـ ” صدى” قائلاً:

ذكرى اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد هذا الكيان الشامخ “المملكة العربية السعودية” على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-: “أرفع بهذه المناسبة – باسمي، ونيابة عن أهالي المحافظة بطريف جميعًا – التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، والى سمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ولسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية – حفظه الله -، والأسرة الكريمة، والشعب السعودي الوفي”.

هذا الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية الغالية يجسد الواقع الذي تعيشه بلادنا، وما حققته السعودية من إنجازات تجعلنا نفخر بهذا الواقع، وما تعيشه منطقة الحدود الشمالية من تطور في كل الاتجاهات برعاية ومتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة الشمالية وهو شاهد على شمولية هذه النهضة – ولله الحمد.

ويضيف اصبحت الإنجازات متتالية ومتواترة على صعيد التنظيم الإداري والحكومي، مع متابعة متطلبات المجتمع، ومد يد العون لجيل الشباب، والسهر على كل ما يخدم الدين والوطن، والاهتمام بالجانب النهضوي الموازي لما تعيشه المنطقة من طفرة صناعية وتعليمية متماشية مع رؤية 2030″.

ثم تحدث رجل الاعمال فيصل مزعل الرويلي لـ “صدى” موضحاً أن اليوم الوطني ينقلنا الى البطولات التي حققها الاجداد في سبيل ان ننعم اليوم بالامن والامان وحق لنا ان نعيش عذه الفرحة

وأفاد الأستاذ/ أحمد جالي أحد منسوبي وزارة التعليم بمحافظة طريف بأن نكرس الجهود في اليوم الوطني لتعزيز الانتماء للوطن بالعمل قبل القول وننمي حب الوطن في الابناء وان الوطن بابنائه يرتقي.

كما تحدثت الاستاذه منى عبدالله الدغماني

مشرفه النشاط بمكتب التعليم بطريف: حبنا لهذا الوطن امر لا ريب فيه ولا شك, واخلاصنا للوطن والقادة واستعدادنا للتضحية من اجل ترابه في اية لحظة دليل وفاء ودليل على عطاء هذا الوطن.. واليوم الوطني ذكرى مجيدة لأرض وتاريخ وملك مؤسس. ليس هناك أعز وأغلى وأحب من الوطن واليوم الوطني هو يوم الأمة بأجمعها يوم نعتز به ولن ننساه، فهو اليوم الذي تحقق فيه لهذه البلاد وحدتها ونحن كمواطنين لا نألو جهدا في رفعة هذا الوطن والتصدي لمن يود النيل منه في الداخل والخارج.

وخصت الاستاذة/ باسمه الضويمر مساعدة الإعلام بالمنطقة الشمالية “صدى” بحديثها عن اليوم الوطني: أن الوطن هو انا وانت امي وابي اخي وابني، الوطن هو شريان الحياة الوطن ليس كلمات تقال وشعارات تتردد الوطن بيتي الذي أحميه من الدخلاء بالفكر بالروح والجسد وطني مملكتي التي ابنيها وأقويها واطورها.

وقال مشرف تقنية المعلومات بمكتب تعليم طريف الأستاذ/ علي البلوي لـ “صدى”: يتميز شعب المملكة العربية السعودية عن باقي شعوب العالم بهمة ليس لها مثيل و ترابط ليس له وصيف و لله الحمد قد اجتمعنا على راية التوحيد ( لا اله الا الله ) وأضاف: وطني ذلك الحبّ الذي لا يتوقّف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيّها الوطن المترامي الأطراف، أيّها الوطن المستوطن في القلوب أنت فقط من يبقى حبّهُ، وأنت فقط من نحبّ، فوطني شجرة طيّبة لا تنمو إلّا في تربة التّضحيات، وتسقى بالعرق والدّم، وتشرّبت أرواحنا حبّه لتشتاق أرواحنا العودة إليه إن سافرنا، للقريب أوالبعيد مطالبون بكلّ نسمة هواء ونقطة ماء تسلّلت إلى خلايا أجسادنا، مطالبون بكلّ خطوة خطَتها أقدامنا على كلّ ذرّة من تراب أرض وطننا الغالي، نحو تقدّم الوطن تخطوا، نحو رفعة اسم الوطن تخطوا، وتشمّر عن سواعدها للدّفاع عن حمى وحدود أرض الوطن وفي الختام حديثه تقدم بالتهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و سمو سيدي ولي العهد والى كافة شعبنا الغالي ودمتم بهمة حتى القمه

وها نحن في اليوم الوطني التاسع و الثمانون نثبت للعالم اجمع باننا همة حتى القمة.

الأستاذ/ غالب الرويلي يتحدث عن اليوم الوطني لـ “صدى”: كل عام ووطني يعانق السماء مجداً ويحضن السحاب فخراً وعزاً دمت حباً وعشقاً للأبد، وبكلمات الحب الصادقة وعبارات الإنتماء الوافية نجمع ونجتمع على حب مملكتنا وقادتها حفظ الله بلادنا وقادتها واهلنا.

وأثناء جولة “صدى” في شوارع طريف تحدث لنا المواطن قبلي نزال الحازمي أن اليوم الوطني احتفال بما نحن عليه وما حققته بلادنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين.

وكذلك تحدثت لـ “صدى” الأخت دنيا قائلة: ارتفع سقف طموحاتنا وعانقت السحاب امالنا وحق لنا ذلك فالامجاد تتكرر والانجازات نراها بشكل يومي والارقام تزيد ويزيد معها حبنا لبلادنا.