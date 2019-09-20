رونالدو يوجه رسالة مثيرة لعاملات عطفن عليه بالطعام

ماجد محمد(صدى):

وجه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى العاملات بأحد المطاعم الشهيرة خلال فترة الصغر؛ حيث قاموا بإطعامه هو وزملاؤه مجانًا.

وقال اللاعب البرتغالي إنه كانت هناك مجموعة من عاملات أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة لشبونة البرتغالية يعطفن عليه وزملاءه بـ ” ساندويتشات برغر ” مجانية.

وروى اللاعب قصته في حوار على قناة ” أي تي في ” الانجليزية، قائلا إنه كان لاعبا في فريق البراعم بلشبونة البرتغالي، وكان يغادر التدريبات مع بعض زملائه، ويتوجهون مباشرة إلى المطعم المجاور للنادي، فيتوسلن إلى العاملات فيه للحصول على بعض الطعام المجاني.

وطالب اللاعب العاملات بأن يتصلوا به الأن من أجل وجبة عشاء لتقديم الشكر لهن على ما قدمنه له في تلك الفترة.

ويوم أمس، اتصلت إحداهن بإذاعة ريناسينسا البرتغالية، وكشفت عن أنها إحدى العاملات اللواتي تعاطفن مع رونالدو وعدد من زملائه في تلك الفترة، وقالت باولا ليكا: كان رونالدو أكثرهم خجلا، وكانو يأتون للمطعم تقريبا في كل يوم، وكنا نخصص الوجبات المتبقية لهم بعد أن يسمح لنا مدير المطعم بذلك ” .

ولفتت إلى نجلها لم يصدق ذلك، مضيفة : ” بعد دعوة رونالدو التي أقبلها، سيعرف الكثيرون أنني لم أكن أختلق هذا الامر ” .