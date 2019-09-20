فابيو كابيلو: اليوفنتوس مع ساري سيتوج بدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أكد المدرب السابق الإيطالي فابيو كابيلو على أن اليوفنتوس مع المدرب الحالي ساري قادرًا على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع « كالتشيو ميركاتو » الإيطالي، الجمعة، أن اليوفي لديه الإمكانات لتحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال كابيلو: ” أظهر اليوفي شخصية قوية خلال مباراة الفريق ضد أتليتكو. لقد لعب الفريق بشكل أفضل على ملعب الواندا ميتروبوليتانو، وكان يستحق الفوز ” .

وأضاف المدرب السابق لعدة فرق إيطالية: ” فريق ساري يمكنه الفوز بهذه النسخة من البطولة، إذا استمر الأداء بهذه القوة خلال المباريات الكبيرة خارج أرضه ” .