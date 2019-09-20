فابيو كابيلو: اليوفنتوس مع ساري سيتوج بدوري الأبطال
أكد المدرب السابق الإيطالي فابيو كابيلو على أن اليوفنتوس مع المدرب الحالي ساري قادرًا على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأضاف في تصريحات أبرزها موقع « كالتشيو ميركاتو » الإيطالي، الجمعة، أن اليوفي لديه الإمكانات لتحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقال كابيلو: ” أظهر اليوفي شخصية قوية خلال مباراة الفريق ضد أتليتكو. لقد لعب الفريق بشكل أفضل على ملعب الواندا ميتروبوليتانو، وكان يستحق الفوز ” .
وأضاف المدرب السابق لعدة فرق إيطالية: ” فريق ساري يمكنه الفوز بهذه النسخة من البطولة، إذا استمر الأداء بهذه القوة خلال المباريات الكبيرة خارج أرضه ” .
اترك تعليقاً