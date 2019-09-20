جامعة رياض العلم توفر 10 وظائف للجنسين بمسمى طبيب أسنان عام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة رياض العلم بالتعاون مع صندوق (هدف) ومن خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 10 وظائف صحية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بمسمى (طبيب أسنان عام)، عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل) .

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (طب الأسنان) ، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص ، و أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة ، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب : تشخيص إصابات واضطرابات وأمراض الأسنان واللثة والأنسجة الفموية وعلاجها والوقاية منها، وإرشاد الأفراد إلى طريقة تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط السنّي وغير ذلك من جوانب العناية بالأسنان.

المهام الوظيفية:

– تقديم العلاج: علاج اللثة المصابة والأسنان المسوسة والمكسورة وخلع الأسنان، وتقديم العلاج الوقائي مثل عملية الفلورة.

– مراقبة المرضى: مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجاباتهم للعلاج، وإعادة تقييم خطط العلاج وإحالة المرضى إلى أخصائيي تقويم الأسنان أو غيرهم من أخصائيي الأسنان حسب الحاجة.

– تقديم المشورة للمرضى: تقديم المشورة للمرضى وإرشادهم بخصوص الرعاية الوقائية للأسنان، وأسباب مشكلات الأسنان وكيفية علاجها، وخدمات الرعاية الصحية للفم.

– فحص المرضى: فحص الأسنان واللثة والأنسجة ذات الصلة، باستخدام أدوات طب الأسنان والأشعة السينية، وأجهزة التشخيص الأخرى.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم متاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/03/02هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

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