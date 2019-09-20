المهندس إيهاب العابودي: السعودية دولة الفخر

نايف السالم(صدى):

بين رئيس الجالية الأردنية بمنطقة جازان المهندس إيهاب بن محمد العابودي أن الذكرى ال 89 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هي فخر لك عربي ومسلم وتعيد لأذهاننا تأسيس هذه الدولة الفتية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود” يرحمه الله ”

وأكد العابودي قوة العلاقة الأخوية التي تربط بين السعودية والأردن ذات الجذور التاريخية العميقة ،القائمة على روابط الدين الإسلامي والعروبة والجوار والمحبة والإخاء .

وقال المهندس إيهاب لقد تفضل الله تعالى على هذه البلاد الطاهرة أن هيأ لها حكاماً أوفياء مخلصين لدينهم ووطنهم أنهم أسرة آل سعود هذه الأسرة المالكة الكريمة التي همها الأكبر خدمة الحرمين الشريفين ،

وتقديم الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين ،ولم تتوانى هذه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

” حفظهم الله ” في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين .

منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية لنصرة الحق وتوحيد صفوف المسلمين ولم شمل العرب .

وقال المهندس إيهاب المملكة العربية السعودية دولة تسعى لنشر الخير والسلام بين دول العالم وهي دولة الفخر والإعتزاز والجود والعطاء فهي أفضل بقاع الأرض بها قبلة المسلمين ومهبط الوحي والحرمان الشريفان ،

داعياً الله تعالى أن يحمي هذه البلاد الطاهرة من كل مكروه وينصرها على أعدائها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش وأن يمتع حكامها بالصحة والعافية .