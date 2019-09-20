طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي فقتله وحرقه

القاهرة(صدى):

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الإسكندرية في مصر، غموض العثور على جثة رجل عاري الجسد داخل فِلته، إذ قتله حارس الفيلا المجاورة لموقع الجثمان، بعدما طالبه المجني عليه بممارسة الشذوذ الجنسي وأصرّ على ذلك.

وأوضحت التحريات، المجني عليه وهو مقيم بمحافظة القاهرة، وبجواره أسطوانة غاز، وبه إصابة بالرأس، وحروق متفرقة بالوجه واليد اليمني، إذ اتضح أنه يتردد على الفيلا المشار إليها ” مستأجرة قانون قديم ” ، بمفرده بصفة دورية.

وضبطت الجهات الأمنية، حارس الفيلا التي بجانب موقع الجريمة، والذي اعترف بأنه فوجئ بالمجني عليه عاري الجسد ويطلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

وأكد المتهم أنه رفض ممارسة الفجور، فحدثت بينهما مشادة كلامية، اعتدى على إثرها عليه ودفعه للخلف فاصطدم بالأرض، فيما حدث له جرح قطعي بالرأس، وعلي إثرها فارق الحياة، وعقب ذلك أضرم النيران في غرفة النوم لإخفاء معالم الجريمة، وفر هاربًا.

وأمرت النيابة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامة بقتل شخص وإضرام النيران به.