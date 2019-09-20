إدارة المرور بعسير تخصص طرق رئيسية وفرعية وأخرى بديلة لاحتفاليات اليوم الوطني

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار التحضير لاحتفال منطقة عسير باليوم الوطني ضمن فعاليات همّة حتى القمّة 89، أوضحت إدارة مرور عسير استعداداتها الخاصة بتسهيل حركة الوصول من وإلى موقع الاحتفال، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية.

وخصصت إدارة المرور بمنطقة عسير 5 من الطرق الرئيسية، هي طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد، وطريق السودة، وطريق الطائف، وطريق الملك عبد الله و2 من الطرق المفردة هما، طريق بني مازم، وطريق بني مالك، بالإضافة إلى طريق واحد مزدوج هو طريق آل يوسف، إلى جانب 4 طرق داخلية رئيسية هي ، طريق الامام محمد بن سعود – القابل، وطريق اليمانية نهران – دوار التحفيظ، وطريق المدينة، وطريق الوردتين لتكون الطرق الناقلة للحركة والموصلة لموقع الفعالية الواقع في طريق الحزام الشمالي والغربي في المسافة من مطاعم ماكدونالدز وحتى قصر أبو شقاره بحي الضباب.

كما حددت إدارة المرور 8 مواقع نقاط لقفل الحركة المقترحة ومنع الدخول الى موقع الفعالية وهي إشارة الوصايف، حيث يمنع الدخول الى موقع الفعالية من هذه النقطة وسيتم تحويل الحركة باتجاه الحزام الشرقي ووسط البلد، اما القادمون عن طريق موقع ( قصر أبو شقاره ) أبو خيال، سيتم دخولهم إلى موقع الفعالية بعد إزالة الرصيف الوسطي و تحويل الحركة باتجاه الحزام الجنوبي، اما القادمون عن طريق نقطة أسواق محمد بالقابل سيتم تحويل حركتهم باتجاه شارع الفهد وشارع الملك خالد، بينما سيسلك القادمون عن طريق دوار التحفيظ الطريق باتجاه شارع البلاط وشارع الملك خالد للوصول لموقع الفعالية، كما تم تحويل مسار حركة القادمين عن طريق السودة بعد مخرج أبها الجديدة باتجاه طريق السودة ومن ثم الاتجاه الى مواقف المشهد وطريق الطائف، اما القادمون باتجاه إشارة طريق آل يوسف فسيتم إزالة الرصيف الوسطي قبل الاشارة لتمكين باصات النقل الترددي بالنزول إلى مواقف البنوك والعودة، فيما تم تحويل المسار الحركي للقادمين من حي النزهة إلى اشارة أبها الجديدة باتجاه أبها الجديدة ثم طريق السودة، وسيتم اعاده الحركة من قبل الطريق المزدوج باتجاه السودة عبر قرى بني مازن العزيزة والسقا للقادمين عن طريق بني مازن.

ونوهت ادارة مرور عسير أن مستخدمي مواقف الأمانة عليهم الخروج باتجاه الغرب ثم الانعطاف من جوار مستشفى أبها الخاص يمينا باتجاه شارع الامام محمد بن سعود والاستمرار حتى مواقف النادي الادبي، اما الذين سيستغلون مواقف ادارة التعليم فسيسلكون طريق الامير سلطان والاستدارة من اشارة مستشفى عسير والعودة في نفس الاتجاه، هذا وقد تم تخصيص مواقف كليه البنات طريق الملك عبدالله، ومواقف المدينة الرياضية، ومواقف مركز المعارض الدولي بالمطار كمواقف احتياطية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية.