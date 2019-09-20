الجوني: اليوم الوطني مسيرة نماء ونهضة أمة

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني ، أن ما تحقق للمملكة العربية السعودية خلال العقود القليلة الماضية من نهضة شاملة في جميع المجالات تبعث على الفخر والاعتزاز، مقارنة بعظم المنجز وقصر مدة التنفيذ إذ شهد الوطن نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات ، استهدفت الإنسان والمكان، لافتاً إلى أنه منذ عهد القائد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – والإنجازات تتوالى ، والوطن يزهو شامخاً بقياداته رغم الظروف المحيطة به .

وأضاف الجوني : ونحن نحتفل باليوم الوطني في ذكراه التاسعة والثمانين، فإن الوطن أشبه ما يكون بخلية نحل ، إذ تضاعف عدد الجامعات وبنيت المدارس والمستشفيات ، وشقت الطرق ، ووصلت وسائل الحياة من كهرباء وماء ووسائل اتصال لكل موقع على امتداد الوطن الرحيب، ونالت المشاعر المقدسة جل العناية والاهتمام، من خلال تنفيذ مشروعات جبارة في عهد من نذر نفسه لخدمتها .

وفي مجال التعليم أشار الجوني إلى أن الوطن شهد نقلات نوعية ومشروعات تطويرية في مسيرة التعليم، مما يحق لكل مواطن أن يفخر بما تحقق، في حين أن المسؤولية تتضاعف على عواتقنا، فجدير بنا أن نسعى جاهدين لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية لخدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعا الجوني الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا وأمتنا .