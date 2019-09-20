وظيفة شاغرة بمجال المالية في شركة تشغيل الشبكة للاتصالات بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تشغيل الشبكة للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، بمجال المالية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُدير مالي).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المالية)، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، والراتب 9,000 ريال.

وأوضحت أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/02/19هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي من هنـــــــا .