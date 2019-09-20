مستشفى الملك خالد التخصصي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة بدون خبرة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى ” مُساعد غرفة العمليات ” .

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، وكذلك معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/09/26، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا ، كما يفضل استخدام متصفح فاير فوكس.