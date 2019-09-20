بلاغ بتهمة القتل العمد ضد البشير

الخرطوم(صدى):

قدم الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، بلاغًا ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش، بتهمة القتل العمد.

وقال صالح ، إنه دون البلاغ ضد البشير وقوش، استنادًا إلى المادة 130 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالقتل العمد ، مؤكداً أن قوى الحرية والتغيير ستشرع في تقييد بلاغات في مواجهة رموز نظام البشير بالتنسيق مع النيابة العامة.. سنقاضي رموز النظام بما فيهم صلاح قوش .

وكان نظم تجمع المهنيين السودانيين، أمس الخميس، مسيرة تحت اسم ”موكب محاسبة رموز النظام السابق“، توجهت إلى وزارة العدل الواقعة وسط الخرطوم ، وهتف آلاف المحتجين أمام الوزارة مطالبين بتحقيق شعار الثورة (حرية سلام وعادلة)، وطالبوا أيضًا بالقصاص لضحايا ثورة ديسمبر الماضي.

وتعهد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالبارئ، بمحاكمة المتورطين في قضايا جنائية من رموز النظام السابق، فور تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مجزرة فض اعتصام القيادة في الثالث من يونيو الماضي.