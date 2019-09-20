صور تجسسية لفورد بيبي برونكو تخطف أنظار عشاق السيارات حولها 

أميرة خالد(صدى):

خطفت فورد بيبي برونكو الأنظار بعد ظهور صور تجسسية لها، منها صور للجسد بدون أي تمويه، ويشار إلي أن اسم الموديل الإنتاجي قد يكون برونكو سبورت او برونكو ادفينشرر.

واشتركت السيارة في منصتها مع فورد اسكيب الجديدة ولكن بتصميم خارجي محتلف تماماً، والذي يتميز بشكله الصندوقي المليء بالزوايا الحادة.

توقعوا اشتراك بيبي برونكو الجديدة مع اسكيب في المحركات أيضاً بجانب المنصة، لتشمل محرك تيربو 1.5 لتر بثلاثة سلندر بقوة 180 حصان، مع محرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 250 حصان، ونسخة هجينة بالقابس بقوة 209 حصان لاحقاً.

ومن المفترض طرح بيبي برونكو في 2020، كما أن فورد تخطط لتحويل برونكو إلى علامة فرعية مستقلة بذاتها بعدد من الموديلات بتصميم قاسي تحتها.