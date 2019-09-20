بالفيديو.. لحظة السطو المسلح على محل تموينات في حي النظيم بالرياض 

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر وهما يقتحمان مركز تموينات بحي النظيم، بآلات حادة (سواطير) ، بالإضافة إلى قيامهما بالإعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية منه.

وأسفرت التحريات وإجراءات البحث التي قامت بها شرطة الرياض عن تحديد هوية الجناة مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر، والقبض عليهما.

واعترفا المتهمان بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.