بمناسبة اليوم الوطني.. الخطوط السعودية تبث أغنية وطني الحبيب على متن رحلاتها

عادل الحربي(صدى):

قامت الخطوط السعودية ببث الأغنية الشهيرة ” وطني الحبيب ” على متن رحلاتها الداخلية والدولية؛ وذلك تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ89 الذي يوافق 23 سبتمبر.

ووجدت هذه الخطوة استحسان المسافرين، الذين اعتبروها تعبير.ا عن مظاهر الفرح بالوطن في يومه بمشاركة المسافرين.

وأغنية ” وطني الحبيب ” من كلمات الدكتور مصطفى بليلة، و تم إذاعتها لأول مرة عام 1961.

وتُعد أقدم أغنية وطنية سعودية متطورة موسيقيًا؛ نظرًا لأن الإذاعات قبل ذلك كانت تبث الابتهالات والأناشيد، ثم صارت أيقونة خالدة طوال 6 عقود.