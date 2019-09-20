فيديو جريء لفنانة كويتية تتعارك مع رجل وتسقطه أرضا بعدما رفعته على ظهرها

خالد الظفيري(صدى):

يبدو أن الإعلامية والفنانة الكويتية فاطمة العبد الله تعتزم بالفعل إكمال تدريباتها العنيفة للدفاع عن النفس .

فبعدما نشرت “العبد الله ” فيديو لها تدريبات لها معلنه أنها تحب أن تكون قوية وتستطيع الدفاع عن نفسها ، تابعته بفيديو آخر ولكنه أشد صرامة .

وظهرت “العبد الله ” وهي تصارع المدرب بعنف وتتفوق عليه حتى أنها قامت برفعه على ظهرها وإسقاطه أرضاً .

وقالت : أحب البنت تكون ريال… فيها قوة وعنفوان الشباب . وتابعت أنها لم تتمكن مؤخراً من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة .

وربما تنال العبد الله أدوار فنية عنيفة بعد هذه الخطوة الجريئة ، إلا أنها تصر على التدريبات من أجل قناعتها الشخصية .