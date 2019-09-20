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  3. فيديو جريء لفنانة كويتية تتعارك مع رجل وتسقطه أرضا بعدما رفعته على ظهرها

فيديو جريء لفنانة كويتية تتعارك مع رجل وتسقطه أرضا بعدما رفعته على ظهرها

فيديو جريء لفنانة كويتية تتعارك مع رجل وتسقطه أرضا بعدما رفعته على ظهرها
خالد الظفيري(صدى):

يبدو أن الإعلامية والفنانة الكويتية فاطمة العبد الله تعتزم بالفعل إكمال تدريباتها العنيفة للدفاع عن النفس .

فبعدما نشرت “العبد الله ” فيديو لها تدريبات لها معلنه أنها تحب أن تكون قوية وتستطيع الدفاع عن نفسها ، تابعته بفيديو آخر ولكنه أشد صرامة .

وظهرت “العبد الله ” وهي تصارع المدرب بعنف وتتفوق عليه حتى أنها قامت برفعه على ظهرها وإسقاطه أرضاً .

وقالت : أحب البنت تكون ريال… فيها قوة وعنفوان الشباب . وتابعت أنها لم تتمكن مؤخراً من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة .

وربما تنال العبد الله أدوار فنية عنيفة بعد هذه الخطوة الجريئة ، إلا أنها تصر على التدريبات من أجل قناعتها الشخصية .


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