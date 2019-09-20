الدوسري يحتكر جوائز الأسبوع في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

وأعلن الاتحاد الآسيوي فوز لاعب خط وسط الهلال سالم الدوسري ، بجائزة لاعب الأسبوع (لاعب تويوتا للأسبوع) في دوري أبطال آسيا بعد المستوى المميز الذي قدّمه في إياب ربع النهائي أمام الاتحاد والذي توّجه بهدف وتمريرة حاسمه صعدت بفريقه إلى الدور نصف النهائي.

وتفوق الدوسري بهذه الجائزة على لاعب السد القطري “أكرم عفيفي”, ولاعب الهلال “آندري كاريلو”, ولاعب كاشيما انتليرز “سيرجينيو”, والمغربي “عبدالرزاق حمدالله” لاعب النصر.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي فوز هدف سالم الدوسري في المرمى الاتحاد بجائزة أجمل هدف (هدف أليانز للأسبوع) بعد التصويت الذي أجراه الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي.