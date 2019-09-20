توحيد الاذان بمساجد ابها بصوت محمد علي مؤذن الحرم المكي

محمد بن طحيطح(صدى):

ترسيخاً لمبدأ ” شعب واحد وطن واحد ” كمظلة حاضنة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89، أعلنت إمارة منطقة عسير عن توحيد الأذان في مساجد وجوامع مدينة أبها بصوت أحد أبرز أبناء منطقة عسير، الشيخ محمد بن علي، مؤذن الحرم المكي الشريف، وذلك في يوم الأحد 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019.

وفي إطار حرصها على جعل الاحتفال باليوم الوطني هذا العام منصةً للاحتفاء بأبناء منطقة عسير من أصحاب الإنجازات الرائدة، ستنطلق فعاليات هذا اليوم بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حاتم عبدالله آل رايزة، إبن منطقة عسير والحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.

يذكر أن فعاليات الاحتفال تتوزع على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية. وبالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية، وتقام الاحتفالية احتفاءً بأبطال أسر الحد الجنوبي وتعزيز قيم الاعتزاز والفخر بأبطالنا البواسل بين كافة أبناء الوطن.