تركي يحاول قتل زوجته السابقة بطريقة مروعة

انقرة(صدى):

أقدم رجل تركي في الأربعينيات من عمره على ارتكاب جريمة مروعة بحق زوجته السابقة وأم طفليه البالغة من العمر 28 عاماً ، عقب إطلاق سراحه من السجن في مدينة إسطنبول التركية .

وقع الحادث في منطقة كوتشوك تشكمجة حيث عاش الزوجان لمدة 6 سنوات مع بعضهما البعض، وأنجبا طفلين تتراوح أعمارهما بين 5 و 3 سنوات.

وبينت الصحف التركية ، أن المتهم تسلل إلى المنزل من باب الشرفة وأقدم على طعنها ثم سكب الزيت الذي سخنه في إبريق الشاي على معظم أنحاء جسدها.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروج وحروق شديدة في وجهها وصدرها.