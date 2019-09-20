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نزيه النصر يهنئ « الهلال » بجائزة الرياضة من أجل الخير ويعد بخطة مستقبلية

نزيه النصر يهنئ « الهلال » بجائزة الرياضة من أجل الخير ويعد بخطة مستقبلية
طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس لجنة المسؤولية الإجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالإتحاد السعودي لكرة القدم “نزيه النصر ” خالص تهانيه لنادي الهلال بعد حصوله على جائزة الرياضة من أجل الخير ، كأفضل نادي يقدم أعمال خيرية من خلال الرياضة على مستوى العالم لعام 2019 .

وأكد “النصر” أن الهلال من أفضل الأندية التي تهتم بالمسؤولية الإجتماعية وأعمال الخير ، كما تشارك أندية المملكة في أعمال الخير والتنمية الإجتماعية .

وأكد أن لجنة المسؤولية الإجتماعية بالإتحاد السعودي لكرة القدم ستضع خطة مستقبلية تتضمن عدد من البرامج والمبادرات لدغم المسؤولية الإجتماعية بأندية المملكة

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