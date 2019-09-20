بالفيديو.. لحظة إنقاذ مواطن عددا من المحلات بالخرج بعد اشتعال النيران فيها

الخرج(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ مواطن عدداً من المحلات التجارية بالخرج بعد إندلاع النار فيها، حيث تمكن من سحب سيارة مشتعلة وإبعادها من أمام أحد المحلات.

وبدا في المقطع قيام المواطن بسحب السيارة المشتعلة بعيداً من المحلالت التجارية، بواسطة سلك ربطه في سيارة أخرى “ جيب ” .

وأوضح متداولوا الفيديو أن الواقعة حدثت بمدينة السيح التابعة لمحافظة الخرج في منطقة الرياض