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  • نشر : منذ 53 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. لحظة إنقاذ مواطن عددا من المحلات بالخرج بعد اشتعال النيران فيها

بالفيديو.. لحظة إنقاذ مواطن عددا من المحلات بالخرج بعد اشتعال النيران فيها
الخرج(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ مواطن عدداً من المحلات التجارية بالخرج بعد إندلاع النار فيها، حيث تمكن من سحب سيارة مشتعلة وإبعادها من أمام أحد المحلات.

وبدا في المقطع قيام المواطن بسحب السيارة المشتعلة بعيداً من المحلالت التجارية، بواسطة سلك ربطه في سيارة أخرى “ جيب ” .

وأوضح متداولوا الفيديو أن الواقعة حدثت بمدينة السيح التابعة لمحافظة الخرج في منطقة الرياض


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5905 ] نشر منذ 41 دقيقة

ما قصر و جزاة الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 دقائق

وش سالفة الحروق الايام ذي

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