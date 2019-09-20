تركي آل الشيخ لسمر المقرن: أأسف إن واحدة بها المنطق تكتب بجريدة كبيرة
أثار تعليق الكاتبة الصحفية سمر المقرن على تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب لبرنامج هيئة الترفيه عن اليوم الوطني للمملكة حفيظة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موجهاً انتقادات حادة لها .
ووصفت المقرن الإعلامي المصري الذي كان يروج لفعاليات المملكة باليوم الوطني بأنه يسعى خلف الدراهم فقط حسب زعمها، قائلة لـ ” آل الشيخ ” : ليتك حطيت احد من عيالنا .. هذا مثله مثل غيره وقف الدراهم ويقلب .. بس السعودي ما ينباع ولا يشترى .
ورد عليها آل الشيخ قائلاً : ما اسمح لك. ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى .
وبينما حاولت ” المقرن ” تهدئة آل الشيخ ، رد عليها قائلاً : مافيها كلام هاذي … لكن ااسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة … الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبوله ! .
وكان “أديب ” قد روج لفعاليات المملكة شمولها لمجالات التراث والفنون التشكيلية وكافة المواهب بجانب الحفلات الغنائية مشيداً بدور هيئة الترفيه في هذه المناسبة الوطنية بشكل خاص .
نواف المطيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
هي مع حق ونشكر حرصها على شباب بلدها وكلامها عين المنطق والصواب .
algernaas4[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 6 دقائق
وهي صادقة ليه زعلت
Www[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 4 دقائق
الله عليك يااستاذه سمر المقرن اوجعتيه وصرتي عنصريه لانك دافعتي عن ابن بلدك الاصيل الي ماينباع ولاينشرى …اصيله بنت اصول
سلطان[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 دقيقة
كلامها عين الصواب وانت همك كله المصريين ياااابااشااا
والصراحه دعمك كله خارجي انديه وفن محلفي صفررر