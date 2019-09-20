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تركي آل الشيخ لسمر المقرن: أأسف إن واحدة بها المنطق تكتب بجريدة كبيرة

تركي آل الشيخ لسمر المقرن: أأسف إن واحدة بها المنطق تكتب بجريدة كبيرة
عادل الحربي(صدى):

أثار تعليق الكاتبة الصحفية سمر المقرن على تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب لبرنامج هيئة الترفيه عن اليوم الوطني للمملكة حفيظة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موجهاً انتقادات حادة لها .

ووصفت المقرن الإعلامي المصري الذي كان يروج لفعاليات المملكة باليوم الوطني بأنه يسعى خلف الدراهم فقط حسب زعمها، قائلة لـ ” آل الشيخ ” : ليتك حطيت احد من عيالنا .. هذا مثله مثل غيره وقف الدراهم ويقلب .. بس السعودي ما ينباع ولا يشترى .

ورد عليها آل الشيخ قائلاً : ما اسمح لك. ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى .

وبينما حاولت ” المقرن ” تهدئة آل الشيخ ، رد عليها قائلاً : مافيها كلام هاذي … لكن ااسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة … الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبوله ! .

وكان “أديب ” قد روج لفعاليات المملكة شمولها لمجالات التراث والفنون التشكيلية وكافة المواهب بجانب الحفلات الغنائية مشيداً بدور هيئة الترفيه في هذه المناسبة الوطنية بشكل خاص .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق

هي مع حق ونشكر حرصها على شباب بلدها وكلامها عين المنطق والصواب .

[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 6 دقائق

وهي صادقة ليه زعلت

[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 4 دقائق

الله عليك يااستاذه سمر المقرن اوجعتيه وصرتي عنصريه لانك دافعتي عن ابن بلدك الاصيل الي ماينباع ولاينشرى …اصيله بنت اصول

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 دقيقة

كلامها عين الصواب وانت همك كله المصريين ياااابااشااا

والصراحه دعمك كله خارجي انديه وفن محلفي صفررر

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