تركي آل الشيخ لسمر المقرن: أأسف إن واحدة بها المنطق تكتب بجريدة كبيرة

عادل الحربي(صدى):

أثار تعليق الكاتبة الصحفية سمر المقرن على تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب لبرنامج هيئة الترفيه عن اليوم الوطني للمملكة حفيظة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موجهاً انتقادات حادة لها .

ووصفت المقرن الإعلامي المصري الذي كان يروج لفعاليات المملكة باليوم الوطني بأنه يسعى خلف الدراهم فقط حسب زعمها، قائلة لـ ” آل الشيخ ” : ليتك حطيت احد من عيالنا .. هذا مثله مثل غيره وقف الدراهم ويقلب .. بس السعودي ما ينباع ولا يشترى .

ورد عليها آل الشيخ قائلاً : ما اسمح لك. ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى .

وبينما حاولت ” المقرن ” تهدئة آل الشيخ ، رد عليها قائلاً : مافيها كلام هاذي … لكن ااسف ان وحده بهالمنطق تكتب بجريدة كبيرة … الي كتبتيه في تجاوز وعنصرية غير مقبوله ! .

وكان “أديب ” قد روج لفعاليات المملكة شمولها لمجالات التراث والفنون التشكيلية وكافة المواهب بجانب الحفلات الغنائية مشيداً بدور هيئة الترفيه في هذه المناسبة الوطنية بشكل خاص .