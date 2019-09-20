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رانيا يوسف تثير الجدل مرة أخرى بملابسها الفاضحة في مهرجان الجونة

رانيا يوسف تثير الجدل مرة أخرى بملابسها الفاضحة في مهرجان الجونة
القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إطلالتها التي وصفها البعض بالفاضحة خلال مهرجان الجونة السينمائي .

حيث أطلت رانيا خلال الحفل بفستان باللون الزيتي ، تميز بفتحة بالصدر وكشف عن ساقها بالكامل ، ما عرضها لانتقاد الجمهور معبرين عن غضبهم لتعمدها ارتداء ملابس فاضحة خلال المهرجان الذي يحضره العديد من النجوم ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم .

وأكد الجمهور أن إصرارها على إثارة الجدل بهذه الطريقة لا يعكس سوى جشعها للشهرة .


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