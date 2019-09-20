فلكية جدة توضح حقيقة اصطدام كويكب بالأرض في أكتوبر المقبل

جدة(صدى):

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول اصطدام الكويكب 2007 FT3 مع الكرة الأرضية في اكتوبر المقبل غير صحيح تماماً .

وقال أبو زاهرة ، إن الكويكب 2007 FT3 البالغ 340 مترًا تم اكتشافه في 20 مارس 2007 من جبل ليمون في ولاية أريزونا وبحسب التقديرات الأولية فإنه سيمر من على مسافة 138 مليون كيلومتر من الأرض وهي تقارب 360 مرة المسافة من الأرض إلى القمر وهو ما يعني أنها مسافة كبيرة جدًّا وأضاف أنه بشكل عامّ فإن هذا الكويكب رصد لفترة وجيزة 14 مرة فقط على مدى 12 يومًا ثم أصبح خافتًا للغاية بحيث لا يمكن رصده واختفى مرة أخرى في أعماق الفضاء ونظرًا لأن الكويكب رصد لفترة قصيرة فإن مدارة ليس مؤكد تمامًا وهذا يحدث مع الكويكبات الذي رصدت حديثًا أو رصدت لفترة وجيزة وهو أمر طبيعي

وأشار إلى أن الكويكب 2007 FT3 يوجد بشكل تلقائي في قائمة المخاطر المرتقبة التابعة لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا .

وأوضح المهندس أبو زاهرة ، أن قائمة المخاطر المرتقبة تعد جزءًا من نظام مراقبة أوتوماتيكي يقوم باستمرار بمسح أحدث بيانات للكويكبات بحثًا عن إمكانية حدوث اصطدامات مستقبلية بالأرض خلال 100 سنه قادمة مشيرًا إلى أن وجود أي كويكب في قائمة المخاطر المرتقبة لا يعني وجود خطر فعلي فبالنسبة للكويكب 2007 FT3 فهو بنسبة 9999985٪ لن يصطدم بالأرض .