بالفيديو.. شاب يصفع فتاة لارتدائها شورت خلال شهر رمضان

أنقرة(صدى):

قامت محكمة جنائية في إسطنبول بإصدار حكمًا بحبس تركي 5 أشهر؛ بعد صفعه سيدة على متن حافلة لإرتدائها ” شورت ” .

وتفصيلآ، كانت الفتاة البالغة من العمر ٢١ عامًا على متن إحدى الحافلات تقرأ كتابًا، وذلك عندما تعرضت لهجوم مفاجئ من الشاب.

كمل وثقت إحدى الفيديوهات الواقعة، وظهرت الفتاة وهي تجلس في هدوء عندما باغتها الشاب بصفعة على وجهها؛ بسبب ارتدائها شورت خلال شهر رمضان.

وحاولت الفتاة الإمساك بـ ” الشاب “ للدفاع عن نفسها، ولكنه ضربها مرة أخرى قبل دفعها بعيدًا والنزول من الحافلة.

يذكر أن الواقعة كانت حدثت في يونيو عام 2017، إلا أن المحكمة الجنائية لم تصدر حكمها حتى هذا الأسبوع، وأمرت بسجن المتهم ٥ أشهر و25 يومًا.

ويأتي ذلك الحكم بعد إطلاق سراحه بفترة وجيزة؛ بعدما تم اعتقاله في أعقاب هجومه، حيث قال آنذاك: ” ارتداء مثل هذه الملابس يثير شهوة المرء “ .