راشد الماجد في مأزق بعد حذف روتانا أعماله.. وردة فعل غير متوقعة من جمهوره 

أميرة خالد(صدى):

حذفت شركة روتانا ، ميع أعمال الفنان راشد الماجد من اليوتيوب، ومن أنغامي دون أنْ يسبق هذه الخطوة إعلان رسميّ منها، حيث فوجئ الجميع بعدم وجود أعماله الغنائية على اليوتيوب.

ورفض جمهور راشد الماجد الخطوة التي أقدمت عليها روتانا معتبرينها خطأ ضخمًا بحقّ الماجد من روتانا.

وكانت شركة ” روتانا ” قد وقّعت في نهاية العام الماضي، شراكة مع تطبيق ” ديزير ” لبثّ كلّ أغانيها بشكل حصريّ، وبالتالي فإنّ جميع أعمال الفنانين المنتمين لروتانا قد أصبحت عبر هذا التطبيق.

وبعد توقيع روتانا وديزير، لم تلتزم ” أنغامي ” الصّمت وهو التطبيق الذي كانت تبثّ عليه الأغاني حصريًا، فتمّ سحب أغاني ” روتانا ” ، وأطيحت الأرقام القياسية التي كان الفنانون يتسابقون لتحقيقها على التطبيق، ما جعل رصيد الكل في الأرقام صفر، بانتظار إنجازات جديدة على ” ديزير ” .