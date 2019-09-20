أول ظهور لشيري عادل برفقة معز مسعود عقب انفصالهما

القاهرة(صدى):

أثارت النجمة المصرية شيري عادل، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها لأوّل مرّة منذ إعلان انفصالها عن الدّاعية والمنتج المصريّ، معز مسعود في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائيّ.

وجاء ظهور شيري عادل مفاجأة للحضور سواء الفنانين أو وسائل الإعلام، حيث وصلت للمهرجان برفقة معز مسعود ، حيث تحوّل ظهور شيري عادل مع معز مسعود إلى حالة من الحيرة لدى الحضور في المهرجان ورواد مواقع التواصل الاجتماعيّ بعد انتشار صورهما سويًا، وتأتي الحيرة لأنّ الثنائيّ منفصلان في 23 أغسطس الماضي حسبما أعلنت عادل.

وكانت أعلنت شيري عادل، انفصالها عن زوجها الدّاعية الإسلاميّ والمنتج المصريّ معز مسعود، يوم 23 أغسطس الماضي، وأكّدت صحّة ما تمّ تداوله من أنباء حول الانفصال، حيث نشرت عبر “الاستوري” في حسابها عبر “إنستغرام”، قائلًة: “انفصال معز مسعود وشيري عادل”، مستعينًة بالعنوان الرّئيسيّ لأحد الأخبار التي تداولتها أحد المواقع المحليّة.