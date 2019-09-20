” قاصر ” تتهم والدها وعميها باغتصابها عدة مرات وتصوريها عارية

القاهرة(صدى):

اتهمت فتاة مصرية ” قاصر ” والدها وعميها بالتحرش بها، واغتصابها عدة مرات وتصويرها عارية .

وتفصيلآ، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تتهم فيه والدها وعمّيها الاثنين بالتحرش بها وتعريتها من ملابسها وتصويرها عارية .

وأفادت الفتاة في بلاغها أن والدها اجبرها على خلع ملابسها والتحرش بها ، كما اتهمت عمها بالتعدي عليها جنسيًا وفض غشاء بكارتها منذ 9 أشهر، بينما قام عمها الآخر بمواقعتها جنسيا عدة مرات .

واعترف الجناة بارتكاب الواقعة واقروا بالتهم المنسوبة إليهم، مما أحدث ضجة بالرأي العام المصري لـ ” بشاعة الواقعة ” .