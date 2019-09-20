بالفيديو.. ترامب يضع دولارات في جيبه الخلفي ويضطر لكشف السر
أثارت لقطة غريبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التساؤلات حول سر احتفاظه ببعض الدولارات في جيبه الخلفي أثناء صعوده على متن طائرته الرئاسية خلال إحدى جولاته بالولايات المتحدة .
وظهرت الدولارات في جيب ترامب دونما يقصد بفعل الهواء أثناء صعوده الطائرة ، ما جعل الصحفيون يحاصرونه بالأسئلة حول سبب إقدامه على ذلك .
وقال ترامب للوفد الصحفي المرافق له أنه يحتفظ بها من إجل إكراميات عمال الفنادق التي يتواجد بها ، وأنه بالفعل لا يضطر لإستخدام امواله أو بطاقة الإئتمان لشراء أي شئ .
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