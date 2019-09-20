بالفيديو.. ترامب يضع دولارات في جيبه الخلفي ويضطر لكشف السر

واشنطن(صدى):

أثارت لقطة غريبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التساؤلات حول سر احتفاظه ببعض الدولارات في جيبه الخلفي أثناء صعوده على متن طائرته الرئاسية خلال إحدى جولاته بالولايات المتحدة .

وظهرت الدولارات في جيب ترامب دونما يقصد بفعل الهواء أثناء صعوده الطائرة ، ما جعل الصحفيون يحاصرونه بالأسئلة حول سبب إقدامه على ذلك .

وقال ترامب للوفد الصحفي المرافق له أنه يحتفظ بها من إجل إكراميات عمال الفنادق التي يتواجد بها ، وأنه بالفعل لا يضطر لإستخدام امواله أو بطاقة الإئتمان لشراء أي شئ .