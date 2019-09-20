سولشاير يؤكد على أهمية دور غرينوود مع مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير في تصريحات إعلامية ، أن هدف المهاجم ميسون غرينوود الأول مع الفريق الأول في الفوز 1-0 على أستانة في الدوري الأوروبي لكرة القدم كان إثباتًا مبكرُا على صحة موقف النادي بدعم اللاعب الشاب بعد رحيل روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

وشككت الجماهير في يونايتد بعد الفشل في العثور على بديل بعد رحيل لوكاكو إلى إنتر ميلان الشهر الماضي وتبعه زميله سانشيز إلى النادي المنافس في الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة.

ووضع سولشاير ثقته في غرينوود المتخرج في أكاديمية النادي وأصبح اللاعب البالغ عمره 17 عامًا أول لاعب مولود في القرن الحالي يسجل هدفًا مع الفريق الأول.

وقال سولشاير للصحافيين ، بالنسبة لي كان القرار المناسب، لأن بالنسبة للنادي وله (غرينوود) فسيصبح مهمًا هذا الموسم، لم يلعب كثيرًا حتى الآن لكنه سينال فرصته وسينمو ويتطور، نعلم أنه أحد أكثر اللاعبين الموجودين في تشكيلة الفريق فاعلية داخل وحول منطقة الجزاء، لو أردت أن تكون لاعبًا في يونايتد يجب عليك التعامل مع الجماهير، ميسون منحنا الفوز ونحن سعداء لأجله“.